Эксперт оценил идею ограничить причастных к экстремизму в праве организовывать митинги

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил предложение депутата Госдумы Евгения Федорова о внесении причастных к экстремизму в перечень лиц, которые не могут организовывать публичные мероприятия. Об этом сообщает RT.

"Странно, что этого до сих пор нет, не сделали. То есть абсолютно правильная мысль, очевидно, что, как говорят, пожар легче предупредить, чем потушить. В данном случае это, конечно, логично", – заявил Орлов.

Он выразил мнение, что срок такого ограничения должен зависеть от тяжести совершенного преступления и не должен быть пожизненным. По его словам, человек может исправиться, изменить предпочтения, убеждения, одуматься.

Ранее Евгений Федоров направил на имя генпрокурора Игоря Краснова письмо, в котором предложил ограничить в возможности организовывать публичные мероприятия тех, кто был причастен к экстремизму.

Федоров отметил, что лица, связанные непосредственно с экстремистскими организациями, не могут в течение определенного срока участвовать в выборах в качестве кандидатов. Однако последние поправки в законодательство не запрещают им быть организаторами публичных мероприятий.

Кроме того, Федоров предложил запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды.

