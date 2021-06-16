Эксперт оценил идею ограничения прямых эфиров с несанкционированных акций

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман оценил идею ограничения прямых эфиров с несанкционированных акций. Об этом сообщает RT.

По его словам, эфиры с незаконных акций являются своего рода их рекламной кампанией.

"Соответственно, люди, которые видят их в интернете или по некоторым телевизионным каналам, могут решить в этот самый момент к ним присоединиться", – сказал эксперт.

Фельдман отметил, что если инициатива распространится на официальные телеканалы и YouTube-каналы, то это будет "более целесообразно".

"Запретить это рядовым пользователям, которые ведут трансляции в Instagram, Telegram, TikTok, будет технически крайне проблематично", – сказал эксперт.

С идеей ограничить прямые эфиры с незаконных акций выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.

Закон усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению полиции, ФСБ, органов государственной охраны, органов, которые проводят федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.