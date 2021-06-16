Эксперт оценил идею ограничения прямых эфиров с несанкционированных акций

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман оценил идею ограничения прямых эфиров с несанкционированных акций. Об этом сообщает RT.
По его словам, эфиры с незаконных акций являются своего рода их рекламной кампанией.
"Соответственно, люди, которые видят их в интернете или по некоторым телевизионным каналам, могут решить в этот самый момент к ним присоединиться", – сказал эксперт.
Фельдман отметил, что если инициатива распространится на официальные телеканалы и YouTube-каналы, то это будет "более целесообразно".
"Запретить это рядовым пользователям, которые ведут трансляции в Instagram, Telegram, TikTok, будет технически крайне проблематично", – сказал эксперт.
С идеей ограничить прямые эфиры с незаконных акций выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.
Закон усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению полиции, ФСБ, органов государственной охраны, органов, которые проводят федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: