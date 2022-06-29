Володин назвал закон об иноагентах наиболее демократичным ответом на вмешательства извне

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов является наиболее демократичным ответом на возможность вмешательства других государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вмешательство было на протяжении всего времени существования Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Мы ощущаем его сегодня и со стороны США, и со стороны Англии, и со стороны других европейских государств. Это самое демократичное (по сравнению с тем. – Прим. ред.), что в этих случаях принимают другие страны", – цитирует его ТАСС.
По словам политика, в других странах вводятся уголовные сроки, лишение свободы. Володин подчеркнул, что от иностранного вмешательства необходимо защищаться каждой стране, иначе государство не будет существовать.
Он уточнил, что из-за отсутствия на Украине подобных законов исчезла коммунистическая партия. "Принимая этот закон, "Единая Россия" уберегает в том числе оппозиционные партии, чтобы в итоге их не закрыли", – отметил Володин.
Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Документ вступит в силу с 1 декабря текущего года.
Закон, в частности, уточняет ряд понятий, среди которых "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник" и "политический деятель", и определяет категорию лиц, которые могут быть признаны иноагентами. Кроме того, вместо существующих четырех предполагается создание одного единого реестра иноагентов.
Документом предусмотрена норма, согласно которой иностранными агентами не могут быть признаны объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, а также представители международных организаций и члены их семей.
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