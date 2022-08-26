Собянин осмотрел новые здания школы и детской поликлиники в районе Кунцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новые здания школы № 64 и филиала № 3 детской поликлиники № 130 в столичном районе Кунцево.

Он напомнил, что в Москве действует большая программа по реконструкции и строительству поликлиник. Одновременно в столице возводят 20 медучреждений и приводят в порядок около 100.

"Так что поликлиническая помощь на территории всей Москвы, надеюсь, после реализации этой программы значительно улучшится. Новые поликлиники уже строятся по новым стандартам, которые выработаны в городе с учетом мнения врачей и пациентов", – отметил градоначальник.

Новый корпус школы № 64 рассчитан на 400 учеников. В День знаний в учреждение пойдут учиться школьники 9–11-х классов. В четырехэтажном здании площадью 6 600 квадратных метров предусмотрены лабораторные практикумы, специальные IT-полигоны. Кроме того, кабинеты иностранных языков оснастили лингафонным оборудованием, а спортивные залы – санузлами и душевыми. В школе также оборудовали актовый зал, помещения для свободного творчества и информационный центр. На прилегающей территории создали футбольное поле, легкоатлетическую и гимнастическую зоны.

Строительство детской поликлиники проводилось за счет городского бюджета. В настоящее время в здании устанавливают медицинское оборудование и мебель, проводят клининговые работы.

Четырехэтажное здание соответствует новому московскому стандарту поликлиник. В медучреждении будут работать педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург. В здании предусмотрены кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, электросветолечения и теплолечения, ЛФК и массажа.

Расположение кабинетов врачей позволяет снизить вероятность возникновения очередей. При этом для пациентов создали зоны комфортного ожидания.

Планируется, что здание на улице Академика Павлова введут в эксплуатацию в октябре 2022 года.

Ранее Собянин рассказал о полигоне, который создали в столице для обучения медиков новому стандарту оказания экстренной помощи. Он находится в одном из корпусов резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Там медики смогут усвоить и отточить новые стандарты, а также научиться внимательному отношению к пациентам.

