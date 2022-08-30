Собянин заявил, что столичные школы продолжают оснащать новой техникой в условиях санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин рассказал, что московские школы продолжают оснащать новой техникой, несмотря на санкции.

Градоначальник сделал акцент на том, что нужно повышать требования к материальной базе в образовательных учреждениях.

"Мы с этого года охватили стопроцентным Wi-Fi все наши образовательные здания, школьные здания, включая начальные школы, чего раньше не было. В этом году мы полностью обновим все ноутбуки для учителей, которые уже несколько морально устарели", – сообщил он.

Мэр города добавил, что планируется провести замену моноблоков в компьютерных классах.

"Несмотря на все сложности, которые есть, о которых вы хорошо знаете, не хочу в это вдаваться. Тем не менее мы это делаем, находим возможности и способы, как это сделать", – резюмировал он.

Ранее Собянин осмотрел новое здание школы № 64 в столичном районе Кунцево. Образовательное учреждение рассчитано на 400 учеников. В День знаний в учреждение пойдут учиться школьники 9–11-х классов. В четырехэтажном здании площадью 6 600 квадратных метров предусмотрены лабораторные практикумы, специальные IT-полигоны.

Кроме того, кабинеты иностранных языков оснастили лингафонным оборудованием, а спортивные залы – санузлами и душевыми. В школе также оборудовали актовый зал, помещения для свободного творчества и информационный центр. На прилегающей территории создали футбольное поле, легкоатлетическую и гимнастическую зоны.