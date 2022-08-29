Собянин заявил о необходимости работать над новыми технологиями при импортозамещении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России нужно не просто замещать действующие импортные технологии, но и создавать новые заделы. Такое мнение высказал Сергей Собянин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Собянин поведал, что речь идет о технологиях в области микроэлектроники, автомобилестроения, авиации и других сфер.

По его словам, это необходимо, чтобы через 3–5 лет создать в этих нишах конкурентную на мировом уровне продукцию. Он отметил, что в этом случае будет реальная ситуация в области экономической и технологической безопасности.

"Необходимо использовать территориальные кластеры, региональные кластеры, потому что абсолютно точно, что без взаимодействия с региональными местными властями реализовать крупные проекты, новые проекты, которые привязаны к тем или иным территориям, без активной позиции и взаимодействия будет значительно сложнее", – подчеркнул Собянин.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо добиваться технологического суверенитета в области судостроения. Президент отметил, что, несмотря на возможность импортозамещения, российским специалистам необходимо развивать собственные компетенции в данной отрасли. Приоритетным направлением Путин считает возможность проведения оснащения, дооборудования и ремонтов судов.

