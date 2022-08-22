Российские авиакомпании начали отказываться от иностранных напитков

Российские авиакомпании занялись импортозамещением. Перевозчики начали отказываться от иностранных напитков. Теперь вместо Coca-Cola и Sprite пассажирам будут предлагать газировку отечественного производства – Тархун, Байкал, а также тоник. К последнему обещают добавить джин, сделанный в России.

При этом не уточняется на каких рейсах и кому будут наливать алкогольные коктейли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.