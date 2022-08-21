Сотни участников автопробега собрались на проспекте Академика Сахарова

Сотни участников автопробега в честь дня российского флага собрались на проспекте Академика Сахарова.

По словам организатора мероприятия Александра Ткешелиадзе, на проспекте присутствует и скорая помощь, меры противопожарной безопасности также соблюдены.

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