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Москва 24

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Происшествия

14:23

Сотрудник столичного ГУ МВД погиб в ДТП на севере Москвы

происшествияДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник ГУ МВД по Москве погиб в дорожно-транспортном происшествии на Зеленоградской улице на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка.

Авария произошла 18 августа в 01:47.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan следовал по Северо-Восточной хорде от МКАД в сторону улицы Фестивальной и на улице Зеленоградской не справился с управлением, наехал на бетонное ограждение и опрокинулся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 25-летний водитель, который оказался сотрудником одного из подразделений столичного главка МВД, от полученных травм скончался на месте. Также в результате аварии травмы получил 24-летний пассажир автомобиля, который был госпитализирован.

Ранее два человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Там водитель такси Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими автомобилями. В результате водитель такси и его пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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