Движение затруднено на внешней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе из-за ДТП

Авария с участием двух автомобилей произошла на внешней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение транспорта осуществляется по двум полосам из пяти.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что автомобиль столкнулся в мотоциклом на внутренней стороне 34-го километра МКАД. Авария произошла в районе Симферопольского шоссе.

До этого на внешней стороне МКАД в районе 16-го километра произошло возгорание автомобиля. Движение на участке дороги было затруднено, однако его оперативно восстановили.