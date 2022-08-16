Уголовное дело возбудили после ДТП с такси на севере Москвы, где пострадали 3 человека

16 августа, 19:15
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
СК возбудил уголовное дело после того, как такси врезалось в иномарку на севере Москвы, после чего вылетело на тротуар и сбило женщину с ребенком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве.
"По данному факту следователем следственной частью следственного управления УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", – прокомментировали в ведомстве.
По данной статье может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел вблизи дома 5 на Прибрежном проезде. Женщину, ребенка и водителя такси госпитализировали с различными травмами. Также отмечалось, что прокуратура САО будет контролировать установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения.
Столичная прокуратура сообщила, что ДТП произошло из-за того, что водитель такси при повороте налево не уступил дорогу автомобилю BMW.
Таксист сбил женщину и ребенка на севере Москвы
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