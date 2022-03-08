Один человек пострадал в ДТП на МКАД в районе Весловского проезда

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Три мишины столкнулись на МКАД в районе Весловского проезда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария с участием автомобилей Mercedes, Peugeot и такси произошла на внешней стороне 15-го километра автодороги.

"В результате аварии пострадал пассажир такси, его госпитализировали", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время подробности произошедшего выясняются.

Ранее на пересечении Прибрежного проезда и Смольной улицы на севере столицы произошло ДТП. Столкнулись рейсовый автобус "ЛиАЗ" и "Дэу Нексия".