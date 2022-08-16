Такси и мотоцикл столкнулись на 1-й улице Ямского поля

На 1-й улице Ямского поля столкнулись такси и мотоцикл. Обошлось без пострадавших. Полиция уже приехала на место аварии.

Движение в сторону станции метро "Белорусская" организовано по встречной полосе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.