Строительный кран упал на охранника в Пензе

В Пензе строительный кран упал на будку охранника из-за сильного ветра. Сторож, который находился внутри, погиб.

В соцсетях появилось видео, как кран стал падать во время мощного дождя с грозой. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на строительной площадке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.