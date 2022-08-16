Аксенов сообщил об эвакуации 3 тысяч человек из-за ЧП на военном складе в Крыму

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Количество эвакуированных жителей в результате детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе Крыма превысило три тысячи человек, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Эвакуированы более трех тысяч человек из населенных пунктов Майское и Азовское. Размещены в ряде ПВР, в основном в школах. Размещены 121 человек, из них более 20 детей, остальные выехали к родственникам", – приводит его слова ТАСС.

Глава республики добавил, что в результате произошедшего есть сгоревшие дома.

Утром 16 августа в администрации села Майского на севере Крыма заявили, что в районе населенного пункта произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.

Глава Крыма Сергей Аксенов, прибывший на место происшествия, сообщил, что в результате взрывов пострадали два человека. По его словам, их жизни ничего не угрожает.

