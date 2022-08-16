В МО РФ заявили о возгорании на складе боеприпасов в воинской части в Крыму

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.

"16 августа около 06:15 по московскому времени в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате инцидента серьезно пострадавших выявлено не было, принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.

Ранее в администрации села Майское сообщили, что на севере Крыма произошла детонация боеприпасов.

Отмечалось, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.