Аксенов сообщил о восстановлении ж/д путей в Джанкойском районе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поврежденные в результате детонации боеприпасов в воинской части в районе Майского в Крыму железнодорожные пути восстановлены, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", – написал он в своем телеграм-канале.

Как отмечал гендиректор "Крымской железной дороги" Михаил Гончаров, отправление поезда дальнего следования было задержано в Симферополе на 2 часа из-за произошедшего.

Утром 16 августа в администрации Майского заявили, что в районе села произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.

Ранее Аксенов сообщал, что следующие в Крым пассажирские поезда будут останавливаться до прибытия в пункт назначения в Крыму в связи с повреждением железнодорожных путей в результате детонации боеприпасов в воинской части в районе Майского.

