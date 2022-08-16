Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым из-за ЧП в воинской части

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Следующие в Крым пассажирские поезда будут останавливаться до прибытия в пункт назначения в Крыму в связи с повреждением железнодорожных путей в результате детонации боеприпасов в воинской части в районе Майского, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка", – рассказал он в своем телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что после пассажиров будут на автобусах доставлять на ближайшие автостанции.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд было повреждено сдетонировавшими боеприпасами.

"Задержано три поезда, в которых следовали 2 тысячи человек", – добавил собеседник агентства.

Утром 16 августа в администрации Майского заявили, что в районе села произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.

