Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым из-за ЧП в воинской части

11:04
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Следующие в Крым пассажирские поезда будут останавливаться до прибытия в пункт назначения в Крыму в связи с повреждением железнодорожных путей в результате детонации боеприпасов в воинской части в районе Майского, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка", – рассказал он в своем телеграм-канале.
Аксенов уточнил, что после пассажиров будут на автобусах доставлять на ближайшие автостанции.
В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд было повреждено сдетонировавшими боеприпасами.
"Задержано три поезда, в которых следовали 2 тысячи человек", – добавил собеседник агентства.
Утром 16 августа в администрации Майского заявили, что в районе села произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.
Позднее в Минобороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.
В МО РФ заявили о возгорании на складе боеприпасов в воинской части в Крыму
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