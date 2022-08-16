Момент детонации боеприпасов в Крыму попал на видео

Видео: Москва 24

Момент детонации боеприпасов в районе Майского в Крыму попал на видео.

По словам главы республики Сергея Аксенова, в результате ЧП травмы получили два человека. Однако их жизни ничего не угрожает.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, а также силы МЧС, военные и росгвардейцы.

Детонация боеприпасов произошла утром 16 августа. Местные стали уезжать из своих домов на автомобилях. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти людей на автобусах.

Позднее в российском министерстве обороны РФ сообщили, что возгорание случилось на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.

