В Минэнерго заявили, что пожар на трансформаторной подстанции на севере Крыма локализован

11:45
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Пожар на трансформаторной подстанции на севере Крыма локализован. Об этом Минэнерго сообщило в своем телеграм-канале.
До этого стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в село Майское под Джанкоем, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее в администрации села Майское сообщили, что произошла детонация боеприпасов. В свою очередь, корреспондент ТАСС заявил, что с места двух пожаров продолжают подниматься столбы дыма.
В российском министерстве обороны РФ рассказали, что возгорание случилось на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.
Позднее было установлено, что в результате детонации боеприпасов в воинской части пострадали два человека. Аксенов рассказал об эвакуации жителей, которую проводят для обеспечения безопасности, – людей выводят за пятикилометровую зону.
В МО РФ заявили о возгорании на складе боеприпасов в воинской части в Крыму
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