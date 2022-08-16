Капсулы для сна появились на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы

телеграм-канал "Телеграмма РЖД"



Компания РЖД открыла капсульные отели на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Они размещены в залах "Комфорт" и представляют собой капсулы – места для отдыха или комфортного сна", – говорится в сообщении.

Капсула для сна рассчитана на одного человека. Однако разместиться в ней также может мать с ребенком до 6 лет. Места для отдыха работают круглосуточно, сообщили в компании.

Все капсулы оборудованы отделением для багажа, USB-розеткой и шумоизолирующей шторой.

Стоимость размещения, по информации мобильного приложения компании, составляет от 250 рублей. Арендовать капсулу для сна можно на 1, 3, 6 или 12 часов.

Ранее стало известно, что на сайте и в приложении РЖД появился виртуальный помощник для пассажиров.

Помощника в течение нескольких месяцев готовили к общению с гражданами, его обучали на диалогах с клиентами. С начала 2022 года виртуальный помощник самостоятельно обработал почти половину текстовых запросов, это свыше 400 тысяч вопросов.