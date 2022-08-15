На сайте и в приложении РЖД появился виртуальный помощник для пассажиров

16:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские железные дороги запустили виртуального помощника для пассажиров. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
"Запустили новый онлайн-сервис – виртуальный помощник для пассажиров. Он помогает отвечать на вопросы на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в Telegram и Viber", – говорится в публикации.
Помощника в течение нескольких месяцев готовили к общению с гражданами, его обучали на диалогах с клиентами. С начала 2022 года виртуальный помощник самостоятельно обработал почти половину текстовых запросов, это свыше 400 тысяч вопросов.
Отмечается, что чаще всего пассажиры спрашивают о:
Функция доступна в специализированных кассах на 12 вокзалах: на Казанском и Ленинградском в Москве, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска.
В России могут запустить чартерные поезда
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