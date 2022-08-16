До 60 выросло число поврежденных зданий в результате пожара в Ростовской области – СМИ

Фото: телеграм-канал "МЧС России

Количество поврежденных в результате лесного пожара в Ростовской области зданий увеличилось до 60, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Предварительно, огнем повреждено 60 зданий, включая семь жилых домов. Тушение осложняет порывистый ветер до 25 метров в секунду", – отметил собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что накануне лесной пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров. Жители станицы Верхнекундрючинской были эвакуированы в пункт временного размещения хутора Евсеевки.

В Усть-Донецком районе Ростовской области из-за пожара ввели режим ЧС. В настоящее время борьбу с огнем ведут более 300 человек. Задействовано 90 единиц техники.

