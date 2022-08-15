Больше 60 человек эвакуированы из станицы в Ростовской области из-за лесного пожара

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

МЧС России сообщило об эвакуации жителей станицы Верхнекундрючинской Ростовской области из-за лесного пожара, передает РИА Новости.

"В Усть-Донецком районе эвакуированы 65 человек со станицы Верхнекундрючинской. Площадь пожара – 30 гектаров", – заявил представитель регионального главка МЧС России.

К тушению возгорания привлечены 124 человека и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

В конце июля из лагеря "Орленок" в Якутии были эвакуированы свыше 250 детей. Всего из Мирнинского района вывезли 325 человек.