Патрулировавший пожары частный самолет совершил жесткую посадку в Якутии

16:23
Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное СУТ СК РФ"
Частный самолет, патрулировавший лесные пожары, совершил жесткую посадку в районе села Мукучу в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"28 июля 2022 года в дневное время на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района республики Саха воздушное судно Cessna-172 совершило жесткую посадку. <...> Воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились два человека – командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Никто из них не пострадал.
Для выяснения обстоятельств происшествия на место была направлена группа следователей. Организована доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна").
Ранее в Улан-Уде самодельный самолет местного аэроклуба совершил вынужденную посадку после отказа двигателя. Разрушений на месте происшествия не было, никто из людей не пострадал.
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