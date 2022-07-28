Патрулировавший пожары частный самолет совершил жесткую посадку в Якутии

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное СУТ СК РФ"

Частный самолет, патрулировавший лесные пожары, совершил жесткую посадку в районе села Мукучу в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"28 июля 2022 года в дневное время на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района республики Саха воздушное судно Cessna-172 совершило жесткую посадку. <...> Воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находились два человека – командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Никто из них не пострадал.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место была направлена группа следователей. Организована доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна").

Ранее в Улан-Уде самодельный самолет местного аэроклуба совершил вынужденную посадку после отказа двигателя. Разрушений на месте происшествия не было, никто из людей не пострадал.

