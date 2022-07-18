Четыре человека погибли при столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Не менее четырех человек погибли в результате столкновения двух самолетов в аэропорту в американском городе Норт-Лас-Вегас, сообщила пожарная служба города в Twitter.

"На данный момент сообщается о четверых погибших", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два самолета столкнулись в Международном аэропорту Гарри Рида в городе Лас-Вегас, штат Невада. Уточняется, что люди, находившиеся на борту самолетов, погибли.

До этого вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области. На борту воздушного судна находились 24 человека. В результате инцидента никто не пострадал. Причины вынужденной посадки устанавливаются.

