Два самолета столкнулись в аэропорту Лас-Вегаса – СМИ

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Два самолета столкнулись в Международном аэропорту Гарри Рида в городе Лас-Вегас, штат Невада. Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на полицию и местный департамент авиации.

Уточняется, что люди, находившиеся на борту самолетов, погибли. Точное число погибших пока неизвестно.

Ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области. На борту воздушного судна находились 24 человека. В результате инцидента никто не пострадал. Причины вынужденной посадки устанавливаются.

