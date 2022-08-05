В Коми загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО

17:34
Фото: vk.com/npyugyd_va
В Коми в нацпарке Югыд ва, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми", вспыхнул пожар. Пламя охватило 50 гектаров земли, говорится в сообщении на сайте "Авиалесохраны".
"На полночь по Москве, 5 августа, действует один пожар на землях национального парка "Югыд ва" в Республике Коми", – говорится в сообщении.
В свою очередь, в пресс-службе "Гринпис России" РИА Новости сообщили, что представители организации отправились в Коми, чтобы оказать помощь сотрудникам нацпарка в тушении пожара.
"Предположительно, пожар возник 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, а его причиной, по мнению "Гринпис", стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка. Несмотря на ее удаленность, эта территория вполне доступна для любителей экстремального туризма", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Рослесхозе сообщили, что из-за ситуации с лесными пожарами в Якутии и Хабаровском крае вводится режим ЧС федерального уровня. В ведомстве отметили, что это способствует повышению оперативности борьбы с пожарами.
По данным Минприроды РФ ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 10,6 миллиарда рублей. Тогда была зафиксирована рекордная площадь, пройденная огнем. 90% от этих территорий пришлось на долю Дальнего Востока, при этом большая часть – на Якутию.
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