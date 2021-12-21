В Минприроды РФ оценили предварительный ущерб от лесных пожаров в 2021 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В этом году экономический ущерб от лесных пожаров в России, по предварительным подсчетам, составил 10,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.
Он отметил, что в 2021 году зафиксирована рекордная площадь, пройденная огнем.
"На землях лесного фонда возникло почти 15 тысяч лесных пожаров на площади свыше 10 миллионов гектаров", – приводит его слова ТАСС.
По данным министра природных ресурсов и экологии, 90% от этих территорий пришлось на долю Дальнего Востока, при этом большая часть – на Якутию. Как уточнял ранее глава региона Айсен Николаев, площадь природных пожаров в республике в этом году составила 8,5 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет.
Ранее сообщалось, что в Московском институте теплотехники разработали новый способ тушения лесных пожаров – с помощью ракетных технологий.
Изобретение предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях с помощью пены, а также для создания заградительных полос при ликвидации верховых и низовых пожаров.
Новаторство заключается в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, при этом пена формируется не сразу, а активируется со временем. Дальность полета меньше, чем у струи жидкого раствора, поэтому предложенный новый способ является более дальнобойным. Как отмечают авторы, это позволит тушить пожары на большем расстоянии.
Площадь природных пожаров в Якутии за год составила 8,5 млн га
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: