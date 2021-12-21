В Минприроды РФ оценили предварительный ущерб от лесных пожаров в 2021 году

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В этом году экономический ущерб от лесных пожаров в России, по предварительным подсчетам, составил 10,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Он отметил, что в 2021 году зафиксирована рекордная площадь, пройденная огнем.

"На землях лесного фонда возникло почти 15 тысяч лесных пожаров на площади свыше 10 миллионов гектаров", – приводит его слова ТАСС.

По данным министра природных ресурсов и экологии, 90% от этих территорий пришлось на долю Дальнего Востока, при этом большая часть – на Якутию. Как уточнял ранее глава региона Айсен Николаев, площадь природных пожаров в республике в этом году составила 8,5 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Московском институте теплотехники разработали новый способ тушения лесных пожаров – с помощью ракетных технологий.

Изобретение предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях с помощью пены, а также для создания заградительных полос при ликвидации верховых и низовых пожаров.

Новаторство заключается в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, при этом пена формируется не сразу, а активируется со временем. Дальность полета меньше, чем у струи жидкого раствора, поэтому предложенный новый способ является более дальнобойным. Как отмечают авторы, это позволит тушить пожары на большем расстоянии.