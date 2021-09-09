Площадь природных пожаров в Якутии за год составила 8,5 млн га

Площадь всех природных пожаров в Якутии в этом году составила 8,5 миллиона гектаров. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев.

За сутки число очагов снова выросло с 31 до 39. В настоящее время огонь тушат 228 человек и разная техника.

Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили ходить в лес, а по всей территории действует режим ЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.