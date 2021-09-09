Фото: телеграм-канал “Дептранс. Оперативно”

Два автомобиля столкнулись на улице Плеханова, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

ДТП произошло в районе дома 17 по направлению к Перовской улице. Одна из машин перевернулась.

На месте происшествия работают оперативные службы. Движение в районе аварии не затруднено.

Ранее ДТП случилось на 36-м километре внешней стороны автодороги перед развязкой с улицей Поляны. Там столкнулись три автомобиля.

О пострадавших в результате аварии не сообщалось. Из-за аварии движение транспорта на участке было значительно затруднено. Для проезда изначально оказались доступны только две полосы движения – первая и пятая. Позднее транспорт возобновил движение.