Число погибших при взрыве газа в Ногинске возросло до 5

Фото: Прокуратура Московской области/ТАСС

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 5 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МЧС.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы. Ею оказалась женщина.

"Под завалами обнаружено тело пятого погибшего", – подтвердили в МЧС.

В экстренных службах уточнили, что погибшим оказался ребенок.

На данный момент судьба еще двух человек остается неизвестной. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, хлопок газа привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено.