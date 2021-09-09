Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 4 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате взрыва. В ведомстве уточнили, что в четверг, 9 сентября, в 00:12 из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы. Ею оказалась женщина.

Всего в результате случившегося пострадали 19 человек, отметили в МЧС.

"Из них четверо погибших (один, предположительно, подросток, девочка)", – заявили в пресс-службе.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено.