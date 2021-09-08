Тело девочки-подростка извлекли из-под завалов в Ногинске

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Тело третьего погибшего достали из-под завалов жилого дома в подмосковном Ногинске. Им оказалась девочка-подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

"Трое погибли, среди них, предположительно, девочка-подросток", – рассказали в ведомстве.

Вероятно, тело погибшей девочки достали с руин первого этажа. До этого на протяжении четырех часов спасатели разбирали завалы.

Ранее сообщалось, что под завалами находятся пять человек.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено.