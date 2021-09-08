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Происшествия

19:35

Экстренные службы назвали число людей, находящихся под завалами дома в Ногинске

происшествия

Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV/EPA

После взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске спасатели продолжают искать под завалами четырех взрослых и ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В настоящий момент судьба пятерых человек неизвестна – четырех женщин и ребенка. Они могут находиться под завалами, их поиски продолжаются", – говорится в сообщении.

В свою очередь, РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы, сообщает, что под завалами могут находиться двое взрослых и ребенок.

"По состоянию на 18:30 по московскому времени в списках пропавших без вести остаются три человека, в том числе один ребенок", – сказал собеседник агентства.

Кроме того, в пресс-службе Центрального округа Росгвардии заявили, что в ночное время сотрудники ведомства обеспечат сохранность имущества людей, пострадавших во время взрыва.

"В течение дня росгвардейцы обеспечивали работу экстренных служб и участвовали в эвакуации жильцов, пострадавших в результате обрушения нескольких этажей", – говорится в сообщении.

Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области также будут привлекаться к охране дома. Поиско-спасательные работы будут продолжаться всю ночь.

В среду, 8 сентября, в Ногинске произошел взрыв в жилом здании. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир. Два человека погибли, число пострадавших увеличилось до 17.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дом в Ногинске, где произошел взрыв, подлежит восстановлению

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