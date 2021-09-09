Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

08:51

Космонавты сообщили о дыме и запахе сгоревшего пластика на МКС

наука

Фото: depositphotos/3DSculptor

Аварийная сигнализация сработала на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда", космонавты сообщили о дыме и запахе горелого пластика. Это следует из переговоров экипажа МКС и Центра управления полетами (ЦУП), трансляция которых ведется на сайте НАСА.

Космонавт Олег Новицкий рассказал специалисту ЦУП об этом инциденте примерно в 05:00 по московскому времени. Позднее аппаратура обнаружила наличие вредных веществ в модуле "Звезда".

Как отметил астронавт Том Песке, запах гари распространился практически по всей станции и достиг американского сегмента, поскольку на МКС не работает система вентиляции.

При этом позднее в "Роскосмосе" заявили, что признаков дыма обнаружено не было. Для устранения причины произошедшего была включена система очистки воздуха, передает РИА Новости.

Также уточняется, что выход в открытый космос, запланированный на четверг, переноситься не будет.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в первом и самом старом модуле станции "Заря" были обнаружены новые трещины. По его словам, они были найдены космонавтами при обследовании корпуса. Соловьев уточнил, что данные повреждения не являются сквозными.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать