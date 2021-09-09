Космонавты сообщили о дыме и запахе сгоревшего пластика на МКС

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Аварийная сигнализация сработала на Международной космической станции (МКС) в российском модуле "Звезда", космонавты сообщили о дыме и запахе горелого пластика. Это следует из переговоров экипажа МКС и Центра управления полетами (ЦУП), трансляция которых ведется на сайте НАСА.
Космонавт Олег Новицкий рассказал специалисту ЦУП об этом инциденте примерно в 05:00 по московскому времени. Позднее аппаратура обнаружила наличие вредных веществ в модуле "Звезда".
Как отметил астронавт Том Песке, запах гари распространился практически по всей станции и достиг американского сегмента, поскольку на МКС не работает система вентиляции.
При этом позднее в "Роскосмосе" заявили, что признаков дыма обнаружено не было. Для устранения причины произошедшего была включена система очистки воздуха, передает РИА Новости.
Также уточняется, что выход в открытый космос, запланированный на четверг, переноситься не будет.
Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в первом и самом старом модуле станции "Заря" были обнаружены новые трещины. По его словам, они были найдены космонавтами при обследовании корпуса. Соловьев уточнил, что данные повреждения не являются сквозными.
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