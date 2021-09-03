На МКС зацвел первый космический перец

Фото: twitter.com/astro_megan

На борту Международной космической станции впервые зацвел перец. Об этом американский астронавт Меган МакАртур написала на своей странице в Twitter.

"Новости о космических (перцах) чили: они цветут! Я улыбаюсь. Мы ожидаем увидеть образование маленьких плодов через неделю", – говорится в публикации.

Известно, что перец высадили в американской оранжерее в июле.

В планах российских ученых также было выращивать на МКС перец, однако новая оранжерея "Лада-2" была уничтожена в конце 2016 года из-за аварийного запуска грузового корабля "Прогресс МС-04". В мае 2020 года шла работа над созданием облика новой российской оранжереи для станции.

Ранее сообщалось, что космонавты организовали вечеринку, в ходе которой приготовили пиццу на борту Международной космической станции. Праздник записал на видео французский космонавт Томас Песке.

