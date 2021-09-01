Космонавты приготовили пиццу на борту МКС

Фото: instagram.com/thom_astro

Космонавты организовали вечеринку, в ходе которой приготовили пиццу на борту Международной космической станции. Праздник записал на видео французский космонавт Томас Песке, сообщает "Газета.ру".

"Вечер с летающей пиццей с друзьями на космическом корабле – это почти как суббота на земле", – написал космонавт к видео в Instagram.

На видео экипаж МКС готовит пиццу в невесомости. Для того чтобы продукты не улетали, их приходилось удерживать. Позже космонавты вместе съели приготовленное блюдо, обозначив это событие вечеринкой.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что еще двое космических туристов смогут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года. На данный момент готовится подписание соответствующего договора.