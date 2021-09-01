Космонавты приготовили пиццу на борту МКС

Фото: instagram.com/thom_astro
Космонавты организовали вечеринку, в ходе которой приготовили пиццу на борту Международной космической станции. Праздник записал на видео французский космонавт Томас Песке, сообщает "Газета.ру".
"Вечер с летающей пиццей с друзьями на космическом корабле – это почти как суббота на земле", – написал космонавт к видео в Instagram.
На видео экипаж МКС готовит пиццу в невесомости. Для того чтобы продукты не улетали, их приходилось удерживать. Позже космонавты вместе съели приготовленное блюдо, обозначив это событие вечеринкой.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что еще двое космических туристов смогут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года. На данный момент готовится подписание соответствующего договора.
Экипаж МКС приготовил пиццу на орбите
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