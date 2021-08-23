"Роскосмос" планирует отправить на МКС еще двух космических туристов

Фото: depositphotos/3DSculptor
Еще двое космических туристов смогут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года. Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергея Савельева сообщает РИА Новости.
Уточняется, что сейчас готовится подписание соответствующего договора.
"Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причем там серьезные намерения. <...> Новые кандидаты ведут переговоры непосредственно с российской стороной", – сказал Савельев.
Он также добавил, что туристов планируют представить в октябре в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ. По словам Савельева, они не являются гражданами России.
Туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures, смогут летать в космос на "Союзах" в конце 2021 и в 2023 годы.
Ранее сообщалось, что компания "Главкосмос", являющаяся предприятием "Роскосмоса", сообщила о готовности возить туристов на Международную космическую станцию два раза в год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: