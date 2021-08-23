"Роскосмос" планирует отправить на МКС еще двух космических туристов

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Еще двое космических туристов смогут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года. Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергея Савельева сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сейчас готовится подписание соответствующего договора.

"Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причем там серьезные намерения. <...> Новые кандидаты ведут переговоры непосредственно с российской стороной", – сказал Савельев.

Он также добавил, что туристов планируют представить в октябре в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ. По словам Савельева, они не являются гражданами России.

Туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures, смогут летать в космос на "Союзах" в конце 2021 и в 2023 годы.

Ранее сообщалось, что компания "Главкосмос", являющаяся предприятием "Роскосмоса", сообщила о готовности возить туристов на Международную космическую станцию два раза в год.