Специалисты рассказали о реальных градусах в космосе

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Специалисты провели исследование Вселенной и установили, что ее температура составляет около двух миллионов градусов по Цельсию. По словам ученых, данный показатель намного выше предыдущих значений, сообщает Еxpress.
Обычно в работе эксперты особое внимание обращают на величину изменений плотности материи, траекторию первичного света, скорость расширения Вселенной и изменения температуры.
По мнению исследователей из Женевского университета, фиксировать температуру первичного света и кривизну космоса не следует из-за того, что Земля находится в менее плотной части Вселенной. В связи с этим при сравнении происходят значительные расхождения – порядка 10%.
Расчеты без использования данных критериев позволили ученым понять, что измерения были ошибочны, так как температура космического микроволнового фона несколько выше, чем локальная.
Ранее стало известно, что стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей. По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко, высадку космонавтов на Луну произведут к 2030 году.
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