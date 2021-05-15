Астроном рассказал, как объяснить детям, что земля не плоская

15 мая в мире отмечается День астрономии. Москва 24 выяснила, как эта наука противостоит невежеству и нужна ли она современным школьникам.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Хорошо забытое старое

Астрономию в России изучали еще при Петре Первом. В Советском Союзе значение этого предмета в школах возросло по идеологическим соображениям – наука помогала противостоять религии. Пик интереса к астрономии пришелся на шестидесятые годы прошлого столетия, когда стало активно осваиваться космическое пространство. Но в 1993 году астрономию в российских школах отменили. Некоторое время этот предмет был в забвении, а потом все-таки вернулся в программу.

"В 2017 году Министерство образования и науки РФ утвердило астрономию в качестве обязательного школьного предмета. Федеральный образовательный стандарт при этом дополнили отдельным разделом по общей астрономии базового уровня, – говорит кандидат физико-математических наук Сергей Зырянов, доцент кафедры высшей математики и естественно-научных дисциплин университета "Синергия".

По его словам, возвращение этого предмета – весьма оправданный и положительный шаг. Астрономия расширяет кругозор, развивает мышление, позволяет лучше ориентироваться в огромном потоке информации, дает возможность понять место человека и человечества в целом во Вселенной.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Круглая или плоская?

К счастью, школьный предмет вовремя "реабилитировали", потому что как раз в период его забвения в головах некоторых россиян образовалась каша. Отдельные граждане толком не могли даже ответить на вопрос, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Но это еще полбеды. Астрономы бьют тревогу: в мире поднимает голову движение так называемых плоскоземельщиков. Основатели этого сообщества поставили под сомнение, кажется, самый неоспоримый факт – то, что Земля круглая.

По словам астронома-практика, основателя "Астроночи" Дмитрия Лантинова, в последнее время на экскурсиях юные россияне все чаще на полном серьезе задают вопрос: "Правда ли, что Земля плоская?"



"Детям в интернет-пространстве сейчас навязывают концепцию плоской Земли, – беспокоится Дмитрий Лантинов. – Традиционное понятие подменяют якобы новой теорией. Эта концепция появилась в Америке, набирает там популярность и вот долетела до нас".

Преградить путь распространению невежественных теорий как раз и призван возвращенный в программу школьный предмет. Однако специалисты беспокоятся, что ученикам скучно на таких уроках, а 35 часов, отведенных на курс астрономии, недостаточно для усвоения материала.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кому учиться интересно

Любопытно: представители поколения школьников послевоенных лет отмечают, что астрономия в те времена ни на кого не наводила скуку. Предметом занимались с удовольствием, в библиотеке брали дополнительную литературу. А вот по словам современных московских школьников, астрономия – очень интересный и нужный предмет, но многое зависит от учебника и учителя.

"Нам не повезло с преподавателем. Учебник не очень. Заниматься скучно", – сетует 11-классница Александра.

"Предмет прикольный, учитель хороший, но одного часа в неделю для него мало", – делится 17-летний Тимофей.



Если говорить о той астрономии, которую сейчас притянули за уши в школы, то лучше бы ее не возвращали. В советскую эпоху это была передовая наука, с продвинутым по тем временам подходом к предмету. Учебник того времени сегодня используют в школе. Но он "сухой" и сильно отстает от современной науки. С его помощью не увлечь учеников. Чтобы заинтересовать детей, надо менять методику преподавания. Ребенку должна нравиться астрономия, как и любой другой предмет. Он для увлеченных. Дмитрий Лантинов астроном-практик

Астрономы отмечают, что не каждый педагог способен заинтересовать учеников. Чаще всего астрономию в школах преподают физики. "Что учитель может рассказать, если он сам в телескоп в жизни не смотрел, а представление об этой науке у него по книжкам или по фильмам? Без практики, только с теорией на картинках и формулах далеко не уедешь", – комментирует Дмитрий Лантинов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Через тротуары к звездам

И все-таки тяга людей к звездам не зависит от школьной программы и смены поколений. Детские книги о космосе расходятся в книжных магазинах и на интернет-сайтах, а телескоп – один из самых популярных подарков для юных москвичей. О том, что интерес к астрономии никогда не угаснет, свидетельствует и так называемая тротуарная астрономия. В шестидесятых годах прошлого столетия американский астроном-любитель Джон Добсон начал выходить на городские улицы со своим телескопом и приглашать прохожих полюбоваться на Луну, планеты и яркие звезды. С его легкой руки движение набрало силу во всем мире и стало именоваться "тротуарной астрономией".

В России энтузиасты тоже дают возможность горожанам наблюдать за ночным небом, помогают людям разобраться, как устроена Вселенная. Вокруг человека с телескопом всегда собираются любопытные.

"Астрономия – наука наблюдательная, – отмечает Дмитрий Лантинов. – Когда ребенок посмотрел своими глазами на другую планету, убедился в том, что она круглая и вращается, что меняют положение спутники того же Сатурна или Юпитера, у него относительно темы плоской Земли все мысли исчезают. Практика подкрепляет теорию".

