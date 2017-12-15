Отель с видом на Землю собираются оборудовать на МКС

Фото: пресс-служба Роскосмоса
Международную космическую станцию (МКС) хотят превратить в отель на орбите. Оператор российского сегмента станции — ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" создает для этого специальный туристический модуль.
Модуль будет оснащен VIP-удобствами: шестью спальнями, двумя санузлами и огромным иллюминатором, который позволит наслаждаться видом на Землю. За основу отсека планируется взять научно-энергетический модуль, который сейчас изготавливают для МКС. Это модуль сможет вмещать 4–6 человек, пишет газета "Известия".
Стоимость изготовления туристического отсека неизвестна. Для финансирования проекта планируется привлечь одного или нескольких инвесторов. В РКК "Энергия" подготовлен бизнес-план, согласно которому срок окупаемости проекта при 5–6 туристах в год составит семь лет. Гостей предлагается возить на орбиту на 1–2 недели. Их будут оставлять на МКС вместе с членами экипажа станции.
Предложения об инвестировании в создание модуля направлены ряду российских и зарубежных компаний, в частности в "S7 Космические транспортные системы" (дочерняя структура группы компаний S7).
Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции впервые приготовил пиццу в условиях невесомости.
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