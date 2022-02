Экипаж МКС приготовил пиццу в невесомости

Экипаж Международной космической станции приготовил пиццу в условиях невесомости под руководством итальянского астронавта Европейского космического агентства Паоло Несполи.



When you really, really miss pizza... you CASUALLY mention it to the International @Space_Station ​ Boss during a live public event 😉 Thank you Kirk for surprising us with unexpectedly delicious pizzas! #VITAmission pic.twitter.com/WstvG3IKr1