Экипаж МКС приготовил пиццу в невесомости

Экипаж Международной космической станции приготовил пиццу в условиях невесомости под руководством итальянского астронавта Европейского космического агентства Паоло Несполи.
When you really, really miss pizza... you CASUALLY mention it to the International @Space_Station Boss during a live public event 😉 Thank you Kirk for surprising us with unexpectedly delicious pizzas! #VITAmission pic.twitter.com/WstvG3IKr1— Paolo Nespoli (@astro_paolo) 2 декабря 2017 г.
Изначально он не планировал готовить. Все нужные ингредиенты прислали на борт. Несполи поблагодарил руководителя программы МКС Кирка Шайрмэна за "неожиданно вкусный сюрприз". "Когда тебе действительно хочется пиццы, достаточно лишь случайно упомянуть об этом в разговоре с руководителем программы МКС во время прямой линии", – написал Несполи в своем микроблоге в Twitter.
Как рассказал российский космонавт Сергей Рязанский, Несполи приготовил пиццу с артишоками, а остальные выбрали варианты с пепперони, сыром и чесночной пастой. Сейчас на МКС работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты NASA Рэндольф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба и астронавт EKA Паоло Несполи.
1 октября – Международный день кофе – Несполи отметил чашкой классического итальянского эспрессо, приготовленного с помощью орбитальной кофе-машины ISSpresso. Аппарат разрабатывали совместно с Итальянским космическим агентством и ведущей итальянской компанией по производству кофе и кофе-машин Lavazza.
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