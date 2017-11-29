Красный лес и орбитальная лаборатория. Что предлагают построить на Марсе

В Массачусетском технологическом институте США представили проект города, который можно построить на Марсе. Согласно проекту Redwood Forest, он будет состоять из сотни куполов, пригодных для жизни и связанных между собой тоннелями под марсианской поверхностью. Портал Москва 24 решил вспомнить, какие еще проекты колонизации Марса представляли в последние годы.

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Redwood Forest

Такое название – Redwood Forest – город получил из-за схожести с настоящим лесом. Пространство под куполами будет напоминать дупло, а тоннели между ними – корни. По ним можно будем перемещаться и транспортировать все необходимое.

Согласно идее разработчиков эти строения будут защищать колонистов от радиации, метеоритов и скачков температур. В каждом "доме" смогут жить до 50 человек. На поверхности куполов разработчики предложили установить солнечные батареи для выработки электричества. С помощью этого тепла внутри купола будет распределяться вода, которая и обеспечит защиту от радиации. Внутри куполов колонисты смогут выращивать растения и разводить рыб.

Фото: twitter.com/SPACEdotcom

В общей сложности на Красной планете предлагают возвести 200 таких строений, которые смогут вместить 10 тысяч обитателей. По словам инженеров Массачусетского университета, этот проект можно реализовать не только в далеком космосе, но и в земной пустыне.

Марсианский научный город в ОАЭ

Фото: twitter.com/hhshkmohd

В Объединенных Арабских Эмиратах через 2,5 года планируют создать полноразмерную модель марсианского города под названием Mars Scientific City (Марсианский научный город). Город площадью 170 тысяч квадратных метров возведут на территории эмирата Дубай. Это будет самый реалистичный симулятор марсианской колонии за всю историю. В нем разместят лаборатории, фермы для производства еды, электростанции, установки, перерабатывающие воду, и многое другое.

Помимо этого проекта Эмираты в 2020 году планируют запустить в космос корабль Hope ("Надежда"). К 2021 году он должен достичь Красной планеты и стать первым аппаратом, отправленным к Марсу мусульманской страной.

Дальнейшие планы ОАЭ – в 2117 году создать там поселение.

План колонизации Илона Маска

Фото: twitter.com/SpaceX

Еще один план колонизации Марса разработал основатель компании SpaceX Илон Маск. Он планирует в будущем перевезти туда больше миллиона человек и основать новую цивилизацию. Изобретатель опасается, что на Земле может произойти катастрофа, после которой жизнь тут станет невозможной, поэтому люди как можно скорее должны стать "межпланетным видом".

По его прогнозу, с момента первого полета потребуется от 40 до 100 лет, чтобы создать марсианскую цивилизацию. По плану главы SpaceX первые грузовые миссии оправятся на Марс в 2022 году, а колонисты – в 2024-м. Перевозить грузы будет гигантская ракета BFR, которая заменит Falcon- 9, Falcon Heavy и Dragon.

Орбитальная лаборатория Lockheed Martin

Марсианская научная лаборатория. Фото: скриншот видео LockheedMartinVideos

Недавно компания Lockheed Martin раскрыла подробности своего проекта орбитальной лаборатории Mars Base Camp. Этот проект компания разрабатывает по заказу NASA.

По задумке авторов, на орбите Красной планеты построят орбитальную станцию, которая станет базовым лагерем. С этой станции астронавты будут периодически спускаться на Марс для исследований. Спускаемый аппарат будет напоминать "Шаттл" или "Буран". Этот проект планируют реализовать самое раннее в начале 2030-х годов.