Состояние брошенных матерью детей из Норильска улучшилось

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Состояние двух девочек из Норильска 1 и 2 лет, которых мать бросила в квартире, улучшилось до средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава по Красноярскому краю и Хакасии.

Отмечается, что дети начали узнавать персонал больницы и улыбаться. При этом сутками ранее их состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

О ЧП с детьми в Норильске стало известно 22 декабря. Правоохранители выяснили, что мать оставила 4 своих детей без присмотра и ушла из дома к знакомому на период с 14 по 17 декабря. В ее отсутствие от истощения скончался пятимесячный ребенок.

Двое из оставшихся детей были доставлены в медицинское учреждение. Старшая дочь помещена в социальный приют.

Вскоре женщина была задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На суде она признала свою вину.