25 декабря, 18:02

Происшествия

Экс-депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал в Москве. В настоящее время его ищут добровольцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

"Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАлерт" о пропаже Герасименко, заявка была принята сразу в работу. Добровольцы после полученной информации выехали на место пропажи", – говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, добровольцы связываются с медучреждениями и распространяют в Сети ориентировки, а автономные экипажи проводят поиски свидетелей, отрабатывая вместе с полицией камеры.

По данным телеграм-канала SHOT, вечером 24 декабря бывший парламентарий вышел из своего дома на юго-западе Москвы с собакой породы акита-ину по кличке Кей. На политике были черная куртка, шапка и штаны.

Ранее в Москве пропал 7-летний мальчик. Как рассказали родители, сын исчез по дороге в школу. СМИ утверждали, что одной из версий ЧП стала игра "Пропади на сутки", согласно которой школьники исчезают на 24 часа и отключают мобильные телефоны. Позже местонахождение ребенка было установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожало.

происшествияполитика

