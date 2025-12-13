В СК заявили, что пропавшие Усольцевы могли замерзнуть или травмироваться в тайге

Фото: vk.com/mu30042016

Семья Усольцевых, пропавшая недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае, могла погибнуть от переохлаждения или получить травмы в труднопроходимых участках тайги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.

"Вероятнее всего, из-за резкого изменения погодных условий они могли где-то укрыться и впоследствии замерзнуть, кто-то из взрослых членов семьи мог травмироваться в труднопроходимых участках тайги", – указали в СК.

При этом в ходе расследования рассматриваются все версии, включая криминальную. Но приоритетной все равно остается версия о несчастном случае.

Об исчезновении Усольцева, его супруги и их дочери стало известно 2 октября. Было установлено, что 28 сентября семья отправилась в поход в сторону горы Буратинка, а позже перестала выходить на связь. Последний раз сигнал их телефона был зафиксирован 6 октября.

Активные поиски семьи завершили 12 октября. После этого продолжались только точечные операции на местах.

