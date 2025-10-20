СК опроверг информацию о подписках о неразглашении с искавших семью Усольцевых

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Следственный комитет РФ опроверг информацию о том, что с волонтеров, участвовавших в поисках пропавшей семьи Усольцевых, брали подписки о неразглашении. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на анонимного добровольца распространялись сведения о требовании таких подписок.

"Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами, которые принимали участие в первой волне активных поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, не соответствует действительности", – подчеркнули в ведомстве.

2 октября стало известно об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. 28 сентября мужчина, женщина и их пятилетняя дочь отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего перестали выходить на связь.

В автомобиле Усольцевых нашли женскую сумку, кроссовки и детское кресло. На тропе, по которой должны были идти пропавшие, следов пребывания туристов не обнаружили, но коптер зафиксировал двух медведей.

Последний сигнал телефона был зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Позже спасатели направились на место. Отмечается, что там много скользких валунов и расщелин, а на земле большой слой снега, что затрудняет поиски.

12 октября активные поиски семьи прекратились. На следующий день в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт" рассказали, что эффективная работа по поиску пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых начнется только после схода снежного покрова.