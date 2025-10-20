Туристка из Челябинска пропала на горе Иремель на границе с Башкирией

Фото: телеграм-канал Baza

43-летняя туристка Полина Захарова пропала в районе горы Иремель на границе с Башкирией и не выходит на связь двое суток, передает издание 74.RU.

Согласно информации поискового отряда "ЛизаАлерт", Захарова начала восхождение 18 октября в составе группы, но на одном из этапов отделилась, продолжила путь самостоятельно и к вечеру на кордон не вернулась.

Сестра туристки Ирина рассказала "Газете.ру", что у женщины с собой нет пропитания и медикаментов, а ее телефон, вероятнее всего, разрядился или замерз.

Она отметила, что отряд, с которым Захарова отправлялась в поход, вернулись с одеждой, едой и медикаментами. По ее мнению, у них с собой был рюкзак с термосом и перекусом. К определенному времени они должны были спуститься к подножию, чтобы уехать в лагерь на машинах, которые их там ждали.

"Связи там нет совсем, с ней находится телефон, но, скорее всего, он разрядился или замерз. Когда группа поднималась в гору, там был туман и выпал снег. Полина уже двое суток не объявляется, с собой у нее нет ничего, какой-то маленький рюкзак", – поделилась Ирина.

Также она добавила, что у ее сестры есть большой опыт в восхождениях, однако в этот раз что-то пошло не так. Весной этого года Захарова уже была на этой горе. Женщина подчеркнула, что поиски усложняются плохими погодными условиями – сейчас там ветер.

Приметы Захаровой: рост 153 сантиметра, русые волосы, карие глаза. Она была одета в розовую куртку, бордовые штаны и шапку, серо-синие ботинки.

В телеграм-канале ГУ МЧС по Башкирии сообщается, что в поисках задействованы 49 человек и 11 единиц техники. В их числе – сотрудники МЧС Челябинской области и Республики Башкирия, спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры, кинологи и экстренные службы республики. Для поисков применяется беспилотная авиация МЧС России.

Ранее сообщалось, что российская туристка пропала на турецком курорте после прогулки. Журналисты рассказали, что россиянка якобы вышла из отеля на прогулку и не вернулась. О пропаже сообщили ее друзья.