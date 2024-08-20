NTV: российская туристка пропала на турецком курорте после прогулки

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Российская 48-летняя туристка Наталья Сомова пропала в курортной провинции Мугла на юго-востоке Турции, сообщает телеканал NTV.

По информации некоторых телеграм-каналов, это произошло еще 17 августа.

Журналисты рассказали, что россиянка якобы вышла из отеля на прогулку и не вернулась. О пропаже сообщили ее друзья. Ее ищут в районе туристической тропы Карья, где туристку видели в последний раз. Помогают в поисках отряды полиции и жандармерии. Команды сопровождают поисково-спасательные и разыскные собаки.

Ранее в Хабаровске затонул катер "Амур", перевернувшись около моста через реку Амур. По данным МЧС, находившиеся на судне люди пропали. В ведомстве отметили, что в катере были пятеро человек, двоим из них – мужчине и женщине – удалось самостоятельно выплыть на берег.

